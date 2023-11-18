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Телеканал «Моя Планета»

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Erid: 2Vtzquu2BQL

Erid: 2Vtzquu2BQL

Erid: 2Vtzquu2BQL Часть пути на Кисилях Миша пройдет на таком квадроцикле. Этот квадроцикл почти 2 метра в высоту, представьте! Он на шинах сверхнизкого давления, а значит, он может проехать по болотам, а во-вторых, на нем по любым кочкам едешь очень плавно, будто плывешь.

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