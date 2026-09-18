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Татар-информ

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«Один гольф — это две рыбалки»: Сафонов рассказал о первых матчах за «Ванкувер»

«Один гольф — это две рыбалки»: Сафонов рассказал о первых матчах за «Ванкувер»

Фото: ak-bars.ru Нападающий и экс-игрок «Ак Барса» Илья Сафонов, подписавший контракт с «Ванкувером», поделился впечатлениями от первых матчей в лагере новичков.

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