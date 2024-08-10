В Германии подняли вопрос о злоупотреблении немецкими пособиями со стороны украинцев

Члены бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подняли вопрос о возможных злоупотреблениях получаемыми социальными пособиями со стороны имеющих вид на жительство в стране украинцев.
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