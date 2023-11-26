1. Два факта. Россия строит сейчас почти столько же квадратных метров жилья в год, как строил весь Советский Союз (ещё раз: весь СССР, со всеми республиками, не только РСФСР) в свои последние 30 лет, в свой золотой век, начавшийся после полёта Гагарина в 1961.
Почему Россия строит так много жилья и новых заводов
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Регина Толстоброва
Вот и хорошо, пусть строят. Теперь и сиротам дают квартиры.
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1 час.
VG
Vasily Golov
.Строит не Россия,а граждане РФ и СНГ.По ипотечным кредитам.Повышают обеспеченность 1 жителя.Сейчас 28 кв.м.Через 10 лет будет 40 кв.м. 2,Одни говорят,что никаких денег государство не дает на экономику.Импорт надо сокращать и переходить на свое производство.Технологический суверенитет повышают.Растеряли в 90-е.
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1 час.
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