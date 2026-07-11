Три человека погибли на воде в Нижегородской области за сутки

В Нижегородской области за минувшие сутки зафиксировано три случая гибели людей на водных объектах. Согласно информации, предоставленной региональным Главным управлением МЧС, в Сосновском муниципальном округе на пруду «Комсомольский» сотрудники полиции извлекли из воды тело мужчины.
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