Три человека погибли на воде в Нижегородской области за сутки

В Нижегородской области за минувшие сутки зафиксировано три случая гибели людей на водных объектах. Согласно информации, предоставленной региональным Главным управлением МЧС, в Сосновском муниципальном округе на пруду «Комсомольский» сотрудники полиции извлекли из воды тело мужчины.