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В Мариуполе ликвидирован известный "повар"-каратель - Агаев

В Мариуполе ликвидирован известный "повар"-каратель - Агаев

В Мариуполе ликвидировали очередного известного карателя Рафаэля Агаева. Агаев оказался сооснователем сети пиццерий Pizza Veterano, главной "фишкой" которой было приготовление еды экс-участниками карательной операции неонацистов на Донбассе.

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