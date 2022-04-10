В Мариуполе ликвидирован известный "повар"-каратель - Агаев

В Мариуполе ликвидировали очередного известного карателя Рафаэля Агаева. Агаев оказался сооснователем сети пиццерий Pizza Veterano, главной "фишкой" которой было приготовление еды экс-участниками карательной операции неонацистов на Донбассе.
В Мариуполе ликвидировали очередного известного карателя Рафаэля Агаева. Агаев оказался сооснователем сети пиццерий Pizza Veterano, главной "фишкой" которой было приготовление еды экс-участниками карательной операции неонацистов на Донбассе.
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