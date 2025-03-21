Не попадайтесь на удочку: опасная кнопка на банкомате может стоить вам денег Юлия ЧелкановаВ эпоху цифровых технологий и повсеместного использования банковских карт, банкоматы остаются важным инструментом для получения наличных.
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