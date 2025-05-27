"Где это видано, где это слыхано": Захарова сравнила реакцию оппозиции Дагестана на её визит со стишком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, побывав в Дагестане с двухдневным визитом, написала потом, что "с неподдельным интересом, переходящим в троллинг, ознакомилась с мнением достопочтенных дагестанских оппозиционных ресурсов" относительно её визита.
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