В Крыму на детский лагерь «Фортуна» напали неизвестные люди в масках

Вечером во вторник, 20 августа, на детский лагерь «Фортуна» в Евпатории произошло нападение. Неизвестные люди в масках вскрыли сейфы в помещениях вожатых, забрали деньги и ценные вещи отдыхающих и персонала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии