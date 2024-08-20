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В Крыму на детский лагерь «Фортуна» напали неизвестные люди в масках

В Крыму на детский лагерь «Фортуна» напали неизвестные люди в масках

Вечером во вторник, 20 августа, на детский лагерь «Фортуна» в Евпатории произошло нападение. Неизвестные люди в масках вскрыли сейфы в помещениях вожатых, забрали деньги и ценные вещи отдыхающих и персонала.

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