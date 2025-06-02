НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Раз. ужРоссия приняла на себя роль терпилы то чегож уж пенять и плакаца? Нужно хоть раз принять решение как ответил о...Повреждение желез...
  • Tatyana Gridchina
    Всё ещё будет!Удара возмездия п...
  • виктор сапожков
    Как всегда сопли жуем.Удара возмездия п...

Депутат Госдумы назвал Югру «историческими» землями Узбекистана, а миграцию узбеков – «возвращением на родину»

Депутат Госдумы назвал Югру «историческими» землями Узбекистана, а миграцию узбеков – «возвращением на родину»

На днях Депутат окружной думы Ханты-Мансийского автономного округа Таги-заде Халид Боюкага оглы, который является представителем фракции КПРФ, сделал скандальное заявление о том, что приезд узбеков в Югру следует рассматривать не как наплыв мигрантов в регион, а как «возвращение на историческую родину».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
ГД-позор🤮такие тупые бараны сидят там🤮🐏🐏🐏уберите таких животных!!!
Ответить
8 час.
ЛС
Лидия Санникова
Почему депутат не в дурке? Воры, взяточники: позорище а не власть...
Ответить
7 час.
наверх