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Царьград

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Сенатор Епифанова раскрыла сумму материнского капитала в 2025 году

Сенатор Епифанова раскрыла сумму материнского капитала в 2025 году

Материнский капитал на первого ребёнка составит 676 тыс рублейРИА Новости узнали от сенатора Ольги Епифановой, что в следующем году сумма материнского капитала на первого ребёнка достигнет отметки 676 тысяч рублей.

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