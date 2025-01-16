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Ожили под рождественской звездой. Авторские куклы сорока местных мастеров украсили январскую выставку

Ожили под рождественской звездой. Авторские куклы сорока местных мастеров украсили январскую выставку

Она развернулась впервые в нашем городе, и салехардцы могут полюбоваться любопытными экспонатами в библиотеке «Культурный центр «Наследие», где до 18 января проходит выставка-конкурс «Всё оживает под рождественской звездой».

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