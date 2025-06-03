СКА уволил Ротенберга и назначил Ларионова, Андреева победила Касаткину, Сафонов закрыл долг по алиментам в 66 млн рублей, УНИКС с бронзой и другие новости

Лена Мисько не будет больше клоунских пресс конференци... будильников, экскурсов в историю... и масок расстройство но ска бояться тоже смысла нет... Ларионов отличный игрок, а вот тренер никакой...

Игорь Афанасьев На сколько Роднина далека от народа, у пенсионеров бесплатный проезд и льготы. Тебе бы таких льгот и такую пенсию.