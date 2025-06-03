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Не только о футболе

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Свежие комментарии

  • КУАТ
    Она от думских льгот не откажется.СКА уволил Ротенб...
  • Игорь Афанасьев
    На сколько Роднина далека от народа, у пенсионеров бесплатный проезд и льготы. Тебе бы таких льгот и такую пенсию.СКА уволил Ротенб...
  • Лена Мисько
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СКА уволил Ротенберга и назначил Ларионова, Андреева победила Касаткину, Сафонов закрыл долг по алиментам в 66 млн рублей, УНИКС с бронзой и другие новости

СКА уволил Ротенберга и назначил Ларионова, Андреева победила Касаткину, Сафонов закрыл долг по алиментам в 66 млн рублей, УНИКС с бронзой и другие новости

1. Роман Ротенберг отправлен в отставку с поста главного тренера СКА, такое решение принял новый совет директоров (вот эти люди).

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Комментарии
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Лена Мисько
не будет больше клоунских пресс конференци... будильников, экскурсов в историю... и масок  расстройство но ска бояться тоже смысла нет... Ларионов отличный игрок, а вот тренер никакой...
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1 д.
Игорь Афанасьев
На сколько Роднина далека от народа, у пенсионеров бесплатный проезд и льготы. Тебе бы таких льгот и такую пенсию.
Ответить
17 час.
КУАТ
Она от думских льгот не откажется.
Ответить
7 час.
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