СКА уволил Ротенберга и назначил Ларионова, Андреева победила Касаткину, Сафонов закрыл долг по алиментам в 66 млн рублей, УНИКС с бронзой и другие новости

1. Роман Ротенберг отправлен в отставку с поста главного тренера СКА, такое решение принял новый совет директоров (вот эти люди).
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