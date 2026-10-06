Виртуальные электростанции в Китае достигнут мощности 50 гигаватт к 2030 году

Китай ускоряет историческую трансформацию своей масштабной электрической сети, переходя от традиционной модели, где генерация пассивно подстраивается под спрос, к высокоинтеллектуальной интерактивной экосистеме, синхронизирующей производство электроэнергии, сети, пользовательские нагрузки и накопители энергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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