Виртуальные электростанции в Китае достигнут мощности 50 гигаватт к 2030 году

Китай ускоряет историческую трансформацию своей масштабной электрической сети, переходя от традиционной модели, где генерация пассивно подстраивается под спрос, к высокоинтеллектуальной интерактивной экосистеме, синхронизирующей производство электроэнергии, сети, пользовательские нагрузки и накопители энергии.