Асафов: На выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

В столице фиксируется беспрецедентная активность избирателей на выборах По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, политолога Александра Асафова, после первых двух дней голосования на выборах президента России в столице отмечается необычайно высокая активность жителей города.