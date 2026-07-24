Песков заявил об искреннем стремлении Трампа к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп и американские переговорщики искренне стремятся найти приемлемые для всех варианты урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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