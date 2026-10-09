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За рулем

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Скидка в полмиллиона: стоит ли брать отечественный экономичный кроссовер сейчас

Скидка в полмиллиона: стоит ли брать отечественный экономичный кроссовер сейчас

Кроссоверы Evolute стали в России доступнее. Прямые скидки распространяются на компактный электрокар i-Joy и семейный гибрид i-Space в исполнениях с передним и полным приводом 2026 года выпуска.

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