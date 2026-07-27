Вороны могут привязываться к людям, если те живут рядом с ними. И тут птицы решили показать знакомому человеку крутое дерево, которое они нашли.
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Вороны могут привязываться к людям, если те живут рядом с ними. И тут птицы решили показать знакомому человеку крутое дерево, которое они нашли.
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