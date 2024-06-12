Рецепт приготовления печенья Лесенка на Вознесение Господне, открытки

Печенье «Лесенка» является одним из традиционных блюд, которые готовят на Вознесение Господне. Существует множество вариаций рецептов, но их общим принципом является воплощение изображения лестницы, символизирующей восхождение к духовным высотам.
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