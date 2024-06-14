Орбан: НАТО хочет создать три базы для координации поставок оружия Украине

Как рассказал в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Североатлантический альянс хочет создать так называемую миссию НАТО на Украине, чтобы координировать передачу Киеву поставленного оружия.
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