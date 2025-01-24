Военный эксперт Дэвис: Трамп дипломатией не сможет вернуть Украине территории

При помощи дипломатии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет сможет вернуть Украине территории, которые стали российскими - Россия не собирается вступать в переговоры насчет своего положения на фронте.
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