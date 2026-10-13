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МОСИНФОРМ

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Горожанам рассказали, как сохранить здоровье питомца осенью

Горожанам рассказали, как сохранить здоровье питомца осенью

После завершения теплого сезона жители столицы возвращаются с дач вместе с животными. Специалисты государственной ветеринарной службы Москвы объяснили, какие заболевания чаще беспокоят питомцев осенью и какие последствия загородного отдыха приводят их на прием.

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