Украинская артиллерия ночью обстреляла Петровский район Донецка и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 6 мая в своем Telegram-канале.
Украинская артиллерия ночью обстреляла Петровский район Донецка и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 6 мая в своем Telegram-канале.
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