Длительные поездки в автомобиле, во время которых водителям и пассажирам приходится много сидеть в одном положении, приводят к артрозу и геморрою.
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