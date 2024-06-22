Бастрыкин раскритиковал отказ ФРГ выплачивать репарации блокадникам

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Отказ Берлина выплачивать репарации жертвам нацизма, в том числе жителям блокадного Ленинграда, демонстрирует двойные стандарты внешней политики Германии, заявил в беседе с РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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