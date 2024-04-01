В Думе заявили о «феномене догхантерства»: собак массово травят

В Госдуме заявили о «феномене догхантерства»: собак массово травят. Как сообщил первый зампред комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сейчас наблюдается всплеск активности злоумышленников.
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