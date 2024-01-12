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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Раскрыты расширенные системные требования к ПК Suicide Squad: Kill the Justice League В сообщ...

Раскрыты расширенные системные требования к ПК Suicide Squad: Kill the Justice League В сообщ...

Раскрыты расширенные системные требования к ПК Suicide Squad: Kill the Justice LeagueВ сообщение на X/Твиттере разработчики из Rocksteady поделились расширенными системными требованиями Suicide Squad: Kill the Justice League для ПК-версии в полном объеме: от минимальных для игры в 1080p и 30 кадрах в секунду до бескомпромиссных… источник.

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