Раскрыты расширенные системные требования к ПК Suicide Squad: Kill the Justice League В сообщ...

Раскрыты расширенные системные требования к ПК Suicide Squad: Kill the Justice LeagueВ сообщение на X/Твиттере разработчики из Rocksteady поделились расширенными системными требованиями Suicide Squad: Kill the Justice League для ПК-версии в полном объеме: от минимальных для игры в 1080p и 30 кадрах в секунду до бескомпромиссных… источник.