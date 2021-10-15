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Сокращение расходов на Курилы говорит о серьёзном кризисе в РФ — политолог

Сокращение расходов на Курилы говорит о серьёзном кризисе в РФ — политолог

Сильное сокращение финансирования программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» является признаком серьёзного кризиса в государстве и необдуманности действий властей.

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