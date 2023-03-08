ИЗВЕСТИЯ iz

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Политолог Беннет назвал версию NYT о подрыве газопроводов полной отчаяния уловкой

Политолог Беннет назвал версию NYT о подрыве газопроводов полной отчаяния уловкой

Предложенная американской газетой The New York Times версия об источнике подрыва газопроводов «Северный поток», — уловка, в истинность которой могут поверить только недалекие люди, сказал в беседе с «Известиями» 8 марта политолог Скотт Беннет.

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