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Могилевская областная ассоциация местных Советов депутатов выбрала лучшие проекты гражданских инициатив.

Могилевская областная ассоциация местных Советов депутатов выбрала лучшие проекты гражданских инициатив.

Реконструкция Площади Героев в Быхове, спортивная площадка в хотимском Забелышине, смотровая площадка в Славгороде - Могилевская областная ассоциация местных Советов депутатов выбрала лучшие проекты гражданских инициативГод благоустройства призван объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в Беларуси.

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