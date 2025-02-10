Могилевская областная ассоциация местных Советов депутатов выбрала лучшие проекты гражданских инициатив.

Реконструкция Площади Героев в Быхове, спортивная площадка в хотимском Забелышине, смотровая площадка в Славгороде - Могилевская областная ассоциация местных Советов депутатов выбрала лучшие проекты гражданских инициативГод благоустройства призван объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в Беларуси.