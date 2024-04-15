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Бодибилдер из Казахстана получил «условку» за допинг

Бодибилдер из Казахстана получил «условку» за допинг

Суд признал гражданина Казахстана виновным в контрабанде сильнодействующих веществ. Карасукский районный суд вынес обвинительный приговор гражданину Казахстана по делу о контрабанде сильнодействующих веществ после того, как он попытался провезти их через границу в Россию.

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