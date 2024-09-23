Родители четырех погибших от отравления детей пришли в сознание

Четыре ребенка погибли от отравления пельменями и курицей в Красноярском крае. На данный момент известно, что их родители пришли в себя, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии