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Родители четырех погибших от отравления детей пришли в сознание

Родители четырех погибших от отравления детей пришли в сознание

Четыре ребенка погибли от отравления пельменями и курицей в Красноярском крае. На данный момент известно, что их родители пришли в себя, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

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