Врач назвала простой способ стать бодрее и снять стресс

Терапевт Лепилова: контрастный душ помогает снять стресс и улучшает настроение Контрастный душ — процедура, подразумевающая смену температур воды от холодной к горячей и обратно, — помогает снять стресс и улучшает физическое и ментальное самочувствие в целом, считает врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.