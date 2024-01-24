Врач назвала простой способ стать бодрее и снять стресс

Терапевт Лепилова: контрастный душ помогает снять стресс и улучшает настроение Контрастный душ — процедура, подразумевающая смену температур воды от холодной к горячей и обратно, — помогает снять стресс и улучшает физическое и ментальное самочувствие в целом, считает врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.
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