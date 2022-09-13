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Азербайджан и США обсудили обострение на границе с Арменией

Азербайджан и США обсудили обострение на границе с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

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