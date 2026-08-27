Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

"Как молнией поразило": боец Шарипов рассказал о спасительном письме от первоклассницы

"Как молнией поразило": боец Шарипов рассказал о спасительном письме от первоклассницы

Полученную открытку с одним пронзительным словом "Живи" он хранит в паспорте.Ветеран СВО, получивший госнаграду "За храбрость", Эльдар Шарипов в интервью ТАСС рассказал о детском письме от первоклассницы по имени Маша, которое по сути спасло его в очень тяжёлый момент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии