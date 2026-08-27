"Как молнией поразило": боец Шарипов рассказал о спасительном письме от первоклассницы

Полученную открытку с одним пронзительным словом "Живи" он хранит в паспорте.Ветеран СВО, получивший госнаграду "За храбрость", Эльдар Шарипов в интервью ТАСС рассказал о детском письме от первоклассницы по имени Маша, которое по сути спасло его в очень тяжёлый момент.