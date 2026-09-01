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Нижегородская правда

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Режим «Беспилотная опасность» действует на территории Нижегородской области

Режим «Беспилотная опасность» действует на территории Нижегородской области

На территории Нижегородской области действует режим «Беспилотная опасность». Он был введен в 00:43 во вторник, 01 сентября, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

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