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С 1 марта изменится схема оплаты отопления. Как это отразится на жителях

С 1 марта изменится схема оплаты отопления. Как это отразится на жителях

С 1 марта изменится схема оплаты отопления в многоэтажках Рассказываем, в чем смысл нововведений и как они повлияют на сумму платежей за жилищно-коммунальные услуги С 1 марта 2025 года начнут действовать изменения в порядке взимания платы за отопление.

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