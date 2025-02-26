С 1 марта изменится схема оплаты отопления. Как это отразится на жителях

С 1 марта изменится схема оплаты отопления в многоэтажках Рассказываем, в чем смысл нововведений и как они повлияют на сумму платежей за жилищно-коммунальные услуги С 1 марта 2025 года начнут действовать изменения в порядке взимания платы за отопление.