В магазине Аленький цветочек на ул. Советская 94а забыли сумку с кроссовками и джинсами.13 декабря.
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В магазине Аленький цветочек на ул. Советская 94а забыли сумку с кроссовками и джинсами.13 декабря.