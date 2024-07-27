В Краснодарском крае за контрабанду сильнодействующего препарата и незаконный оборот наркотиков будут судить ростовчанина и его подельницу

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего приезжего из Ростовской области и 32-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.
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