Театр абсурда
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Театр абсурда

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Задержание века! ФСБ, Центр «Э» МВД и спецназ Росгвардии взяли 4-х школьников, а настоящих преступников-мигрантов отпустили

Задержание века! ФСБ, Центр «Э» МВД и спецназ Росгвардии взяли 4-х школьников, а настоящих преступников-мигрантов отпустили

Четверых школьников задержали с участием ФСБ, Центр «Э» МВД и спецназ Росгвардии — дело получило максимально серьёзную квалификацию.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

НА СВОИХ ПЛАН ВЫПОЛНЯЮТ  в 90 алкашей в москве бомжей по кругу раза 3 арестовывали типа с оружием огнестрельным . А чеченцы девченок подростков  на остановке в машину на почти ходу затаскивали а через 3-5 остановок выкидывали и тишина

Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Так русских школьников безопаснее арестовать - они не окажут сопротивления! А брать приехавших, нарушающих российские законы, "дружбонародность" наших (наших ли?) депутатов затулиных не позволяет! Да и опасно - сдачи могут дать!

Профиль пользователя Александр24
Александр24

Когда настанет час "Х" и миллионы вооружённых озлобленных мигрантов выйдут на улицы, защитить нас будет некому. Силовики побоятся применить серьёзное оружие, да им и просто запретит из трусости руководство, по принципу, как бы чего не вышло и авось, мол, обойдётся,  и нас вырежут, как баранов. Украинский майдан покажется слабой разминкой по сравнению с предстоящей бойней.  Наша "братская" толерантность уничтожит страну безо всякого участия НАТО. А наши начальнички? Сбегут на свои настоящие родины с паспортами двойного гражданства.