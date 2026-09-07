Задержание века! ФСБ, Центр «Э» МВД и спецназ Росгвардии взяли 4-х школьников, а настоящих преступников-мигрантов отпустили

Четверых школьников задержали с участием ФСБ, Центр «Э» МВД и спецназ Росгвардии — дело получило максимально серьёзную квалификацию.
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НА СВОИХ ПЛАН ВЫПОЛНЯЮТ в 90 алкашей в москве бомжей по кругу раза 3 арестовывали типа с оружием огнестрельным . А чеченцы девченок подростков на остановке в машину на почти ходу затаскивали а через 3-5 остановок выкидывали и тишина
Так русских школьников безопаснее арестовать - они не окажут сопротивления! А брать приехавших, нарушающих российские законы, "дружбонародность" наших (наших ли?) депутатов затулиных не позволяет! Да и опасно - сдачи могут дать!
Голосуем за Единую Россию, ура товарищи! То ли ещё будет!!!
Прогнившая насквозь силовая и правовая система,власти просто унижают и уничтожают русское население. Кругом взятки и воровство.
Когда настанет час "Х" и миллионы вооружённых озлобленных мигрантов выйдут на улицы, защитить нас будет некому. Силовики побоятся применить серьёзное оружие, да им и просто запретит из трусости руководство, по принципу, как бы чего не вышло и авось, мол, обойдётся, и нас вырежут, как баранов. Украинский майдан покажется слабой разминкой по сравнению с предстоящей бойней. Наша "братская" толерантность уничтожит страну безо всякого участия НАТО. А наши начальнички? Сбегут на свои настоящие родины с паспортами двойного гражданства.
Бей своих чтобы чужие боялись...