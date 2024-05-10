Мишустин: рост экономики РФ должен сопровождаться увеличением доходов людей

В РФ должна быть реализована модель экономического роста, предусматривающая повышение уровня доходов россиян, заявил исполняющий обязанности главы кабмина страны Михаил Мишустин в Госдуме, где в пятницу проходит рассмотрение его кандидатуры на пост премьер-министра.