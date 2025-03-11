По Сирии и не только (Строго +18)

Всех украинцев, азиатских и др. недобитков добить не возможно. Нужно иметь мощное государство и сплоченный народ, т.е. необходимо восстановить социализм. Тогда никакие недобитки не смогут ничего сделать.

ВН

Валерий Николаевич

По мысли автора в основном сирийцы сами виноваты, что не вооружились. Интересная мысль. А в начале СВО, когда не хватало не только снарядов и ракет, но стрелкового оружия, кто виноват? Вероятно Сталин, не сумел сделать запасов. Правда, промелькнула фамилия Шойгу, но мельком, как бы случайно