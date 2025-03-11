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По Сирии и не только (Строго +18)

По Сирии и не только (Строго +18)

Эти видео из Сирии ужасны по двум причинам. То, как издеваются над людьми. И то, что люди, мужчины, оказались совершенно не готовы к такой ситуации.

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Комментарии
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igor kim
Ну, а если охотничье оружие? Тоже может пригодиться.
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9 час.
igor kim
Всех украинцев, азиатских и др. недобитков добить не возможно. Нужно иметь мощное государство и сплоченный народ, т.е. необходимо восстановить социализм. Тогда никакие недобитки не смогут ничего сделать.
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9 час.
ВН
Валерий Николаевич
По мысли автора в основном сирийцы сами виноваты, что не вооружились. Интересная мысль. А в начале СВО, когда не хватало не только снарядов и ракет, но стрелкового оружия, кто виноват? Вероятно Сталин, не сумел сделать запасов. Правда, промелькнула фамилия Шойгу, но мельком, как бы случайно
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7 час.
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