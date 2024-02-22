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"Секретные агенты" в тылу врага: Как уничтожили завод беспилотников во Львове

"Секретные агенты" в тылу врага: Как уничтожили завод беспилотников во Львове

Помимо успехов русской армии в зоне СВО, освобождения Авдеевки, местного коксохимического завода и взятия села Крынки, что, как заявил Шойгу Путину, ставит точку на провальном "контрнаступе" ВСУ, с территории боевых действий пришли и другие хорошие новости.

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