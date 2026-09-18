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Вице-премьер Трутнев предложил решать проблему выхода медведей без отстрела

Вице-премьер Трутнев предложил решать проблему выхода медведей без отстрела

Проблему выхода медведей в населенные пункты на Дальнем Востоке предложили решать не отстрелом, а повышением культуры обращения с дикой природой и ликвидацией свалок.

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