Балберов (ЛДПР) в тройке лидеров Новомосковского округа

Надежда Школкина лидирует с 40,31% голосов, второе место у Владимира Исакова (КПРФ) с 14,30%, Александр Балберов (ЛДПР) обошёл Юрия Моисеева и замыкает тройку лидеров.
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