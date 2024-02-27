Лаборатории, коворкинги и кафе. Строительство нового корпуса МГТУ им. Баумана завершили на 65%

Строительство нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана завершено на 65%. Вскоре на его территории появятся Центральный кластер, научно-образовательный комплекс «Квантум-Парк» и многофункциональный комплекс для студентов.
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