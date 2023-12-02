«Рука почернела до кончиков пальцев»: в Сети обсуждают свежее фото Заворотнюк

Поклонники тяжелобольной «прекрасной няни» продолжают жадно ловить новости о ее состоянии. Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной Социальные сетиРоссияне переживают за состояние Анастасии Заворотнюк, которая вот уже четыре года мужественно противостоит агрессивной форме рака.