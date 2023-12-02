«Рука почернела до кончиков пальцев»: в Сети обсуждают свежее фото Заворотнюк

Поклонники тяжелобольной «прекрасной няни» продолжают жадно ловить новости о ее состоянии. Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной Социальные сетиРоссияне переживают за состояние Анастасии Заворотнюк, которая вот уже четыре года мужественно противостоит агрессивной форме рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии