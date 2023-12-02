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«Рука почернела до кончиков пальцев»: в Сети обсуждают свежее фото Заворотнюк

«Рука почернела до кончиков пальцев»: в Сети обсуждают свежее фото Заворотнюк

Поклонники тяжелобольной «прекрасной няни» продолжают жадно ловить новости о ее состоянии. Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной Социальные сетиРоссияне переживают за состояние Анастасии Заворотнюк, которая вот уже четыре года мужественно противостоит агрессивной форме рака.

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