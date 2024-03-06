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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Они заслужили безмерное уважение соотечественников своими решительными и умелыми действиями в боях, массово проявленным героизмом в ходе СВО. Эти воины и сейчас самоотверженно исполняют свой долг перед Родиной

Они заслужили безмерное уважение соотечественников своими решительными и умелыми действиями в боях, массово проявленным героизмом в ходе СВО. Эти воины и сейчас самоотверженно исполняют свой долг перед Родиной

В либеральных СМИ предпочитают писать о бойцах ЧВК Вагнера только в связи с какими-то инцидентами, происшествиями и преступлениями, совершенными в основном рекрутированными Пригожиным заключенными.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Они не могут прятаться, честь имеют. В белоруссии расположились исполняя распоряжение военачальника. Куда прикажут туда и прибудут.
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5 час.
Светлана Позднякова
👍🇷🇺
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4 час.
Zoia Goldshtab
СЛАВА РУССКОМУ ВОИНСТВУ!!!!
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4 час.

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