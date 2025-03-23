Если Бог создал Вселенную, кто создал Бога?

Константин Анатольев Бог не создавал человека грешным. Бог дал человеку свободу. Иначе человек был бы биороботом. Грешить или не грешить человек сам решает. Грех - это выбор людей. Впрочем, как и святость. Каким быть - зависит только от человека. И за грехи Бог никого не карает, Ему это не нужно. Грех - это нарушение объективных духовных законов. А Бог оставляет человеку возможность отречься от своих грехов, вернуться к Богу. Когда человек выбирает убивать, воровать, блудить, обижать слабых и т.п. то духовно болеет и даже умирает. Потому что сам выбрал жить вопреки любви. Например, когда человек прыгает с крыши, то калечится или даже умирает не потому, что Бог наказывает его за нарушение глупых законов физики. А самой страшной карой за грех, является сам грех, так как он уводит человека от Бога, разрушает его душу.

Константин Анатольев Яблоко в раю вообще аллегория. Библия ничего не говорит о том, что это был за тип плодов. Запрет на вкушение был сделан, чтобы Адам знал, «что находится под Господом, Которому должен повиноваться и исполнять Его повеления». Ключевой элемент не сам плод, а запрет его есть. В Своих указаниях Бог дал Адаму и Еве всего лишь один запрет. И, на самом деле, не имеет значения, было ли какое-то духовное свойство в самом плоде. Грех заключался в неповиновении Божьему повелению. Съев плод (акт непослушания), Адам и Ева обрели личное знание зла. Они уже знали добро, но теперь обрели противоположное знание зла неповиновения, а также вины и стыда, пришедших вместе с ним. Человек должен быть научиться слушаться для своего же благаю Например, родители часто запрещают детям многое для их же блага. Если дети не слушаются родителей то часто последствия бывают очень плохие. Так Бог не творил зло, Он не думал, что человек опустится ниже городской канализации,ведь Он сотворил человека по Своему образу и подобию.. Человек, отказываясь слушаться Бога, выбирая свой собственный путь и решая для себя, что хорошо, а что плохо, накликает сам на себя беду. Адам и Ева сделали это печальное открытие после съедения запретного плода, и человечество до сих пор страдает от последствий их решения.