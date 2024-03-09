Стало известно какую долю от ВВП занимает труд женщин

Минэкономразвития оценило домашний труд женщин в 13 процентов валового внутреннего продукта. Дамам приходится заниматься детьми и уходом за пожилыми родственниками на 75 процентов чаще мужчин, заявила заместитель главы ведомства Татьяна Илюшникова.